Black Friday 2023 estima movimentar cerca de R$15,5 Bilhões

A ansiedade constante pela chegada da Black Friday 2023 não é apenas sua, mas também a de milhares de brasileiros, segundo a pesquisa realizada pela ABECS e DataFolha, que trouxe dados bastante relevantes e impactantes sobre o que a data pode proporcionar ao mercado em geral, confira!

Qual é a expectativa para a Black Friday 2023?

O Black Friday do ano de 2023 traz expectativas muito positivas em relação aos seus números, com diversas projeções do mercado que apontam que o custo de aquisição dos clientes cogita aumentar 10% em relação ao ano de 2022.

Cerca de 49% dos consumidores do mercado geral pretendem, sim, realizar compras na Black Friday, uma taxa que vêm aumentando exponencialmente todos os anos, e em 2023 não poderia ser diferente.

Números apontados pela Pesquisa realizada pelo Google também mostram que os consumidores estão muito mais conscientes sobre suas compras no ano atual, já que cerca de 91% deles pretendem pesquisar sobre seus produtos e realizar comparações antes do dia 24, que é quando a data ocorre.

No entanto, com o passar dos anos podemos notar uma tendência no mercado de realizar as compras da Black Friday ao longo de todo o mês de novembro, não apenas no dia 24, já que seus descontos estão cada vez mais acentuados e constantes.

Quanto a Black Friday deve movimentar em 2023?

Recentemente, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS), juntamente do DataFolha, realizou uma pesquisa que forneceu dados capazes de nos mostrar uma visão mais completa sobre as expectativas para a Black Friday 2023.

A pesquisa revelou uma estimativa para o ano atual de que a Black Friday deve movimentar mais de 15,5 bilhões, tanto no mercado físico quanto no mercado digital, que representa a maior parcela dessas compras.

Dentre as formas de pagamento que devem ser mais utilizadas durante a data, vemos o cartão de crédito como líder, representando 44%, seguido do Pix com 33%, dinheiro em espécie com 27%, cartão de débito com 22% e boleto com 5%.

Ao longo dos últimos 4 meses, é possível notar uma queda considerável na inadimplência dos cartões de crédito, tendência essa que deve se manter durante a Black Friday, diz presidente da ABECS, Giancarlo Greco.

Quais serão as formas de economizar mais utilizadas?

A Black Friday é muito conhecida no varejo pelos seus diversos descontos e ofertas, no entanto, milhares de consumidores ainda desfrutam de outras formas de economizar para garantir valores ainda mais acessíveis.

De todos os meios utilizados, os Cupons de Desconto representam os maiores valores de economia e a maneira mais procurada pelos consumidores para economizar durante a Black Friday.

Depois dos cupons de desconto, temos o Cashback, disponibilizado por diversas redes, plataformas e empresas, e possui um grande potencial para o varejo no ano de 2023.

Embora estes sejam os meios mais comuns utilizados pelos consumidores ao longo da Black Friday para economizar, não se pode descartar outras maneiras também bastante conhecidas, como as compras coletivas, frete grátis e sites de comparação de preço.

Para uma Black Friday com bons números, é essencial que você saiba como implementar essas formas de desconto dentro do seu negócio para conseguir garantir uma boa quantidade de vendas, e saber utilizá-las para economizar em todas as suas compras.

E aí, como está a sua preparação para a Black Friday desse ano? É bom ficar atento para não perder nenhuma oportunidade de venda ou qualquer tipo de desconto que possa surgir. Aproveite todas as nossas dicas e garanta os melhores benefícios possíveis agora mesmo!

