Criptomoedas: bitcoin e ethereum caem, em correção após altas recentes à espera de ETF

O bitcoin e o ethereum operaram em forte queda neste pregão, o quarto dia de queda seguido, em correção após altas recentes, mas com investidores na expectativa da aprovação do ETF (fundo negociado em bolsa) ainda esta semana, segundo André Franco, head de research do MB, plataforma de ativos digitais.

As criptomoedas se descolaram dos demais ativos de risco, que refletiram a euforia gerada pela desaceleração do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA em outubro, que reforçou aposta de que o ciclo de aperto monetário chegou ao fim.

“Nos dados on-chain (orientado por dados), tivemos o acúmulo de mais 8 mil bitcoins por parte dos investidores de longo prazo (LTH), assim estabelecendo um novo recorde na métrica. No ethereum, foram 21 mil de saldo líquido positivo colocado em staking espécie de poupança nas últimas 24 horas”, destaca. Já segundo Katie Stockton, sócia-gerente da empresa de pesquisa técnica Fairlead Strategies, “o suporte para o bitcoin está na média móvel crescente de 50 dias, em torno de US$ 30.900”, avalia. “As perspectivas de longo prazo estão melhorando”.

Segundo a Binance, por voltas das 17h30 (de Brasília), o bitcoin caía 3,90%, a US$ 35.427,25 (R$ 172.445), enquanto o ethereum tinha queda de 5,32%, a US$ 1.987,75 (R$ 9.675).

