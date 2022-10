Cresce a chance de Fed menos ‘hawkish’ em dezembro, mostra monitoramento do CME

O monitoramento do CME Group mostrou uma chance um pouco maior de que o Fed, o banco central norte-americano aperte menos os juros

O monitoramento do CME Group mostrou, no início da tarde desta sexta-feira, 21, uma chance um pouco maior de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) aperte menos os juros em dezembro, com uma postura menos hawkish. De qualquer modo, a aposta majoritária continua a ser de trajetória ainda dura na política monetária, sem alteração na aposta amplamente majoritária para novembro.

Para a próxima reunião, com decisão em 2 de novembro, 91,4% de chance é de uma alta de 75 pontos-base nos juros (de 98,4% ontem) e 8,6% de uma elevação de 50 pontos-base (de 1,6% ontem).

Caso a hipótese vista como amplamente mais provável se concretize, os juros nos EUA irão à faixa entre 3,75% e 4,00%.

Para 14 de dezembro, 61,3% das apostas seriam de nova alta de 75 pontos-base nos juros – já levando em conta a provável alta de 75 pontos-base de novembro.

Na quinta-feira, havia 75,4% de chance de que isso se concretizasse, no monitoramento do CME Group.

A possibilidade de uma alta de 50 pontos-base em dezembro avançava, de 24,2% ontem a 35,9%, enquanto a de uma elevação de apenas 25 pontos-base passou de 0,4% a 2,8%.

