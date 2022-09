Consumidor paga até R$ 93 a mais no crediário desde 2021

Segundo cálculos da Anefac (Associação Nacional de Executivos), os juros do rotativo no acumulado dos últimos 12 meses do cartão de crédito

Ana Paula Branco

São Paulo, SP O Copom (Comitê de Política Monetária) manteve a Selic em 13,75%, após 12 altas seguidas. Desde que o Banco Central começou a subir a taxa básica de juros para conter a inflação, o consumidor com parcela no cartão de crédito já pagou R$ 93 a mais de juros. Segundo cálculos da Anefac (Associação Nacional de Executivos), os juros do rotativo no acumulado dos últimos 12 meses do cartão de crédito chegam a 397,23%. Pegar um empréstimo pessoal também ficou mais caro no último ano. O crédito de R$ 5.000 para pagamento em 12 meses ao banco tinha parcelas de R$ 507,72 há um ano, por exemplo. A mesma parcela agora é de R$ 537,41. No total, a dívida que custaria cerca de R$ 6.093 em janeiro de 2021 ficou em R$ 6.449. O empréstimo de R$ 500 com uma financeira para pagar em 12 parcelas custa R$ 44,42 a mais e se torna uma dívida de R$ 768,3. No financiamento de um veículo de R$ 40 mil em 60 prestações, o brasileiro termina pagando R$ 71.573,23. São R$ 13 mil a mais do que pagaria quando a Selic estava em 2%. A manutenção da Selic responde ao recuo da inflação. Só no mês passado, o índice oficial de inflação do país recuou 0,36%, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No acumulado em 12 meses, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ficou em 8,73%. A redução das alíquotas de ICMS na energia elétrica e nos combustíveis impactaram a inflação. Após as medidas legislativas, o país registrou dois meses de deflação (em julho e agosto). O Copom volta a se reunir em 25 e 26 de outubro para ajustar o patamar da Selic. CONFIRA AS PARCELAS DAS PRINCIPAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO PAÍS Linha de crédito – Janeiro/21 – Selic 2% a.a. – – Junho/22 – Selic 13,75% a.a. –

Mês – Ano – Mês – Ano Juros do comércio – 4,66% – 72,73% – 5,39% – 87,76%

Cartão de crédito – 11,19% – 257,10% – 14,30% – 397,23%

Cheque especial – 7,10% – 127,76% – 8,07% – 153,78%

Financiamento de veículos – 1,34% – 17,32% – 2,15% – 29,08%

Empréstimo pessoal bancos – 3,18% – 45,59% – 4,15% – 62,90%

Empréstimo pessoal financeira – 6,21% – 106,06% – 7,32% – 133,44% SIMULAÇÕES DE CRÉDITO COM A SELIC Compra de uma geladeira – preço à vista R$ 1.500 – financiada em 12 meses (0+12) Selic – Taxa mensal – Quantidade de parcelas – Valor da parcela – Total pago

Com Selic de 2% a.a. – 4,66% – 12 – R$ 166,01 – R$ 1.992,10

Com Selic de 13,75% a.a. – 5,39% – 12 – R$ 172,98 – 2.075,77

Elevação de – – – R$ 6,97 – R$ 83,67 Cheque especial utilização por 20 dias de R$ 1.000 Selic – Taxa mensal – Valor dos juros

Com Selic de 2% a.a. – 7,10% – R$ 47,33

Com Selic de 13,75% a.a. – 8,07% – R$ 53,80

Elevação de – R$ 6,47 Cartão de crédito – Utilização do rotativo por 30 dias de R$ 3.000 Selic – Taxa mensal – Valor dos juros

Com Selic de 2% a.a. – 11,19% – R$ 335,70

Com Selic de 13,75% a.a. – 14,30% – R$ 429

Elevação de – – R$ 93,30 Empréstimo pessoal no valor de R$ 5.000 financiado com banco em 12 meses (0+12) Selic – Taxa mensal – Quantidade de parcelas – Valor da parcela – Total

Com Selic de 2% a.a. – 3,18% – 12 – R$ 507,72 – R$ 6.092,67

Com Selic de 13,75% a.a. – 4,15% – 12 – R$ 537,41 – R$ 6.448,90

Elevação de – – – R$ 29,69 – R$ 356,22 Compra de um veículo com preço à vista de R$ 40 mil financiado em 60 meses (0+60) Selic – Taxa mensal – Quantidade de parcelas – Valor da parcela – Total pago

Com Selic de 2% a.a. – 1,34% – 60 – R$ 974,42 – R$ 58.465,40

Com Selic de 13,75% a.a. – 2,15% – 60 – R$ 1.192,89 – R$ 71.573,23

Elevação de – – – R$ 218,46 – R$ 13.107,83 Simulações feitas pela Anefac com a elevação da Selic para 13,75% ao ano