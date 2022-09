Construção revisa previsões após PIB e projeta crescimento de até 5% em 2022

Os números apontam aceleração com alta de 2,7% no PIB do setor em relação ao primeiro trimestre, no oitavo trimestre de avanço

Joana Cunha

São Paulo, SP O SindusCon-SP (Sindicato da Construção) decidiu revisar suas projeções para o PIB do setor neste ano, após a divulgação dos dados do segundo trimestre pelo IBGE nesta quinta (1º).

Marinha do Brasil recebe novo submarino com atraso de 5 anos

Com o resultado, a projeção da entidade para o PIB da construção em 2022 passa de um crescimento de 3,5% para algo em torno de 4,5% a 5%. Os números apontam aceleração com alta de 2,7% no PIB do setor em relação ao primeiro trimestre, no oitavo trimestre de avanço consecutivo. Eduardo Zaidan, vice-presidente de economia do SindusCon-SP, afirma que a construção também contribuiu para a elevação da Formação Bruta de Capital Fixo, e a taxa de investimento foi de 18,7% do PIB nos primeiros dois trimestres de 2022.