Confira o valor do novo salário mínimo

Apesar do aumento, esse valor é menor do que o previsto no PLOA que o governo enviou para o Congresso, que era de R$ 1.421

Hoje, dia 1º de janeiro de 2024, começa a valer novo salário mínimo, que teve um aumento de R$ 110 em comparação com o do ano anterior, passando a ser de R$ 1.412. Apesar do aumento, esse valor é menor do que o previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) que o governo enviou para o Congresso, que era de R$ 1.421. Além dos trabalhadores, aposentados, pensioinistas e beneficiários de programas sociais também recebem pagamentos reajustados. Este novo valor já é corrigido pela inflação acumulada no período de 12 meses encerrado em novembro, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), mais o crescimento do PIB de dois anos antes. No caso de 2024, a fórmula leva em conta o INPC de 3,85% até novembro deste ano e o PIB de 2022, que cresceu 3%, segundo valores revisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).