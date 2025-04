Confira o resultado do concurso 3372 da Lotofácil deste sábado (19)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O concurso 3372 da Lotofácil vai pagar cerca de R$ 1,8 milhão para quem acertar as dezenas do sorteio deste sábado (19).

Na Lotofácil o apostador pode marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. É possível ganhar prêmios acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 – 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24.

*

COMO FAZER UMA APOSTA

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00, segundo a Caixa Econômica Federal.

O prêmio bruto corresponde a 43,79% da arrecadação do concurso.

Ainda segundo a Caixa, responsável pela administração do concurso, se não existir ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.

As apostas podem ser feitas pelo site da Caixa ou nas lotéricas.

Pelo site Loterias Online

– Acesse o site Loterias Online

– Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em “acessar”, no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

– Role a tela para baixo e, na opção da Lotofácil

– Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

– Quando acabar tudo, clique em “colocar no carrinho”, logo abaixo

– Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra

– Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em “minha conta”

– Em seguida, em “apostas” e, depois, em “conferir apostas”

– Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

– Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

– Após a introdução, faça login ou cadastre-se

– Na tela inicial, localize a Lotofácil e clique em “aposte”

– Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

– Quando acabar, selecione “adicionar ao carrinho de apostas”, na parte de baixo da tela

– Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em “avançar para a forma de pagamento”

– Informe os dados do cartão e clique em “apostar e autorizar cobrança”

– Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha “minha área” e, em seguida, “minhas apostas”. Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Pelo Internet Banking

– Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

– Clique em loterias

– Escolha Lotofácil e depois apostar

– Selecione a quantidade de números do seu jogo

– Escolha suas dezenas e clique em “incluir aposta”

– Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em “finalizar”

– Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em “minhas apostas” para confirmar os jogos realizados.