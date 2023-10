Confaz anuncia alta do ICMS para combustíveis

A alíquota fixa (“ad rem”) do imposto sobre o preço da gasolina e do etanol vai ser reajustada em 12,5%, e passará de R$ 1,22 para R$ 1,3721

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) anunciou ontem o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os preços dos combustíveis a partir de 1.º de fevereiro do próximo ano.

A alíquota fixa (“ad rem”) do imposto sobre o preço da gasolina e do etanol vai ser reajustada em 12,5%, e passará de R$ 1,22 para R$ 1,3721, segundo decreto publicado ontem no Diário Oficial da União.

Já no caso dos preços do diesel e do biodiesel, a alíquota passará de R$ 0,9456 para R$ 1,0635, de acordo com mudança aprovada pelo Confaz (formado pelos secretários da Fazenda dos Estados). O imposto sobre o gás liquefeito de petróleo (GLP) e o gás liquefeito derivado de gás natural (GLGN) também será elevado, de R$ 1,2571 para R$ 1,4139.

Estadão Conteúdo