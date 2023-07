Comunicação do BC pode aumentar a potência da política monetária, diz Guillen

Guillen destacou que a comunicação da autoridade monetária também deve assegurar a transparência das decisões da instituição

O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Abry Guillen, explicou nesta segunda-feira, 17, que a comunicação da instituição pode influenciar a taxa de juros de mercado, aumentando a potência da política monetária.

“A expectativa de inflação ajuda a reduzir o custo desinflacionário. Será que a gente consegue reduzir a inflação, sem gerar tanta redução de atividade? Será que as pessoas conseguem acreditar que a inflação vai cair? Esse é um dos jeitos que a comunicação atua, levando a um comportamento mais benigno, com uma dinâmica de desinflação puxada mais pelas expectativas”, afirmou, na live semanal do BC.

O tema da live do BC nesta segunda-feira é “Política Monetária: por que a comunicação é tão importante?”. Guillen destacou que a comunicação da autoridade monetária também deve assegurar a transparência das decisões da instituição.

“Quando se tem autonomia e se delega a ação operacional, tem que se prestar contas. A comunicação tem esse papel de explicar o que está sendo feito para trazer credibilidade e legitimidade no processo”, completou.

Guillen avaliou que a comunicação do BC não pode perder o “rigor técnico”, mas tem o desafio de alcançar o maior número de pessoas. “Há uma heterogeneidade no entendimento da política monetária. Há pessoas que entendem mais ou menos, que se interessam mais ou menos. Isso reforça a importância de fazermos essa comunicação em camadas, para atingirmos diversos públicos”, acrescentou.

