Compra de ativos do Banco Master por Joesley Batista entra na mesa de negociação

ADRIANA FERNANDES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O empresário Joesley Batista, acionista da J&F, está negociando a compra de ativos pertencentes ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Pessoas pessoas a par do tema informaram à Folha de S.Paulo na condição de anonimato, que essa possibilidade está na mesa de negociação.

A operação pode envolver a compra de determinados ativos pessoais de Vorcaro e uma parte da fatia que não interessou ao BRB (Banco de Brasília) na operação com o Master.

O contato de Joesley com Vorcaro está sendo intermediado por Renato Azevedo, que é sócio-fundador e CEO da Latache Capital, de acordo com duas pessoas que conhecem as negociações.

Entre os ativos de interesse de Joesley, estão precatórios e pré-precatórios (títulos de dívidas judiciais) que não estão no chamado “bad bank” (banco ruim”, que não será adquirido pelo BRB).

Uma pessoa a par do tema disse que Joesley está interessado, mas o apetite por esses ativos está mesmo com o banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual.

A operação de venda do Master ao BRB depende ainda ainda de aprovação do Banco Central, que analisa o negócio como todo, incluída a fatia do banco de Vorcaro que não irá para o banco do governo do Distrito Federal.

Em pleno feriado do Dia do Trabalhador, o presidente do Banco Central, Gabriel Galipolo, marcou uma reunião com o empresário Joesley Batista, um dos donos da J&F Investimentos.

O diretor de fiscalização do BC, Aílton De Aquino Santos, também participará da reunião, na sede do Banco Central. A família Batista é dona do PicPay e do Banco Original. O encontro estava marcado para as 15h desta quinta-feira (1).

No último dia 17 de abril, Joesley e seu irmão a sócio, Wesley Batista, também se reuniram com Galípolo, em Brasília.

Após a divulgação da agenda do presidente do BC, a reunião está chamando a atenção de integrantes do mercado bancário por acontecer em meio às negociações sobre o Master.

Em várias ocasiões desde o anúncio da venda do Master para o BTB, Vorcaro, disse a interlocutores que estava procurando um investidor (bancos e fundos) para vender uma parte ou toda a fatia de ativos remanescentes.

Na agenda oficial do BC, o tema apontado para a reunião é assuntos institucionais. Procuradas as assessorias do BC e da J&F, não responderam ao pedido de informações da reportagem.