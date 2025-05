Hassett diz que “terá notícias” sobre tarifas até fim do dia e mostra otimismo sobre China

O diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, fala com repórteres após participar de uma reunião no Capitólio dos EUA em 28 de abril de 2025, em Washington, D.C. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, e Hassett se encontraram com a liderança do Senado e da Câmara, além de negociadores de reconciliação republicanos. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Foto de Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)