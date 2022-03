Começa hoje transferência do dinheiro esquecido em bancos

O montante será pago por Pix, DOC (Documento de Crédito) ou TED (Transferência Eletrônica Disponível) em até 12 dias úteis

O Banco Central libera, nas primeiras horas desta segunda-feira (7), os valores a receber que os brasileiros esqueceram em bancos e instituições financeiras. O pedido de transferência do dinheiro deve ser feito no site valoresareceber.bcb.gov.br. O montante será pago por Pix, DOC (Documento de Crédito) ou TED (Transferência Eletrônica Disponível) em até 12 dias úteis.

Para fazer a solicitação do dinheiro, o cidadão precisa de uma conta gov.br nível prata ou ouro. Sem esse selo de segurança não é possível ter acesso ao dinheiro (saiba como obter o selo de segurança em folha.com/g1y63hra).

O resgate dos valores é feito no dia e na hora marcados pelo Banco Central na consulta anterior que o cidadão deve ter feito no sistema.

Nesta segunda, será a hora de saber quanto irá transferir, em qual instituição o dinheiro está e qual está sendo o motivo da devolução.

Segundo Banco Central, a transferência é feita em cinco passos, tanto para quem tem dinheiro em uma instituição quanto para quem tem valores a receber em mais de um banco. O calendário de pagamento vai até o dia 26 de março.

Recebem primeiro, entre 7 e 11 de março, os nascidos antes de 1968. Depois, entre 14 e 18 de março, é a vez de quem faz aniversário de 1968 a 1983. Por último, entre os dias 21 e 25 de março, o dinheiro estará disponível para quem nasceu após 1983.

O horário de pagamento varia: vai das 4h às 14h e das 14h às 24h, segundo o Banco Central. Caso não compareça no site na data e hora indicadas, o cidadão terá direito à repescagem, que ocorrerá nos sábados. Para nascidos antes de 1968, a repescagem é no dia 12. Aniversariantes de 1968 a 1983 podem tentar o resgate no dia 19 e, para quem nasceu após 1983, a repescagem é no dia 26.

Quem perder essas datas poderá voltar ao sistema a partir do dia 28 de março. Segundo a instituição monetária, o dinheiro seguirá guardado para seu proprietário.