Com mobilização de servidores, Tesouro adia divulgação da dívida pública

A divulgação do Relatório Mensal da Dívida Pública Federal, prevista inicialmente para a quarta-feira, 27, foi remarcada para a quinta-feira, 28. De acordo com o Tesouro Nacional, o atraso é resultado da mobilização dos servidores do órgão, que protestam por reajuste de salário.

Estadão Conteúdo