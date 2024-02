Coca-Cola tem lucro de US$ 1,99 bilhão no 4º trimestre de 2023

O resultado ficou um pouco abaixo do ganho de US$ 2,06 bilhões apurado no mesmo período de 2022

A Coca-Cola teve lucro líquido de US$ 1,99 bilhão no quarto trimestre de 2023, ou US$ 0,46 por ação, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 13. O resultado ficou um pouco abaixo do ganho de US$ 2,06 bilhões apurado no mesmo período de 2022.

Com ajustes, a gigante americana do setor de bebidas registrou lucro por ação de US$ 0,49 entre outubro e dezembro, igualando a previsão de analistas consultados pela FactSet.

Já a receita da Coca-Cola teve expansão anual de 7% no trimestre, a US$ 10,85 bilhões, superando o consenso da FactSet, de US$ 10,68 bilhões.

Para 2024, a empresa prevê avanço de 4% a 5% no lucro ajustado por ação.

