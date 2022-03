Clientes relatam sumiço de dinheiro na NuInvest, que fala em problema resolvido

Em resposta aos usuários, o neobanco informou que “nosso time identificou uma oscilação que impacta na visualização de custódia”

Poucos dias depois de queixas de clientes sobre problemas com o aplicativo do Nubank, desta vez são os usuários da NuInvest, o APP de investimento do banco digital, que estão relatando instabilidades nos serviços pelas redes sociais. A reclamação mais comum foi de sumiço dos recursos investidos quando se consultava o saldo das aplicações.

Em resposta aos usuários, o neobanco informou que “nosso time identificou uma oscilação que impacta na visualização de custódia”, mas que o problema já havia sido resolvido. “Não se preocupe, o seu investimento está seguro”, afirmou a NuInvest.

Em um dos relatos, um investidor de Blumenau (SC) conta no portal Reclame Aqui que entra todos os dias no aplicativo para checar o saldo de suas aplicações na NuInvest. Nesta terça-feira, “tive uma surpresa desagradável”, conta ele, dizendo que entrou app e “quando fui ver hoje estava faltando mais de 500 reais investidos no tesouro direto”.

“Cadê meu dinheiro nu invest???”, pergunta outro cliente ao banco digital no Twitter. “E meu dinheiro investido que sumiu do nu invest vou morrer”, questiona outra cliente na mesma rede social.

Procurado pela reportagem, o Nubank informou que o aplicativo da NuInvest apresentou “oscilações de visualização” na sexta-feira (11 de março), que foram resolvidas no mesmo dia”. Na manhã desta terça-feira, foi verificada outra oscilação de visualização, também já resolvida.

“Lamentamos a ocorrência dessas intermitências e reiteramos que todos os dados, informações e valores de custódia da parcela de clientes afetada permaneceram totalmente preservados em todos os momentos”, ressalta a nota do banco digital.

Estadão Conteúdo