A China e os Estados Unidos estão envolvidos numa batalha pela supremacia há anos. Enquanto a China tenta provar o domínio sobre os EUA, o facto é que os EUA têm a vantagem na arena global. No entanto, isso pode não demorar muito, agora que a China pretende lançar o Yuan digital no mercado global. A ideia principal é conseguir um grande controlo sobre o sistema financeiro global, daí a decisão da China de introduzir o Yuan digital nos mercados internacionais. Além disso, se você gosta de investimentos em criptografia como Bitcoin, você pode querer considerar conhecer os Investidores Institucionais e o Mercado Bitcoin.

Informações nas plataformas indicam grande competição entre criptomoedas, incluindo o Bitcoin. Com o esperado lançamento do Yuan digital, existe a probabilidade de a concorrência ser um pouco maior. Além do domínio esperado do Yuan digital sobre o dólar, haverá também uma mudança significativa na indústria das criptomoedas, agora que a China está pronta para desafiar as moedas globais.

Por que é necessário?

Uma das principais questões enfrentadas pela China são as sanções impostas por Donald Trump contra empresas e autoridades chinesas. Notadamente, a China é um dos principais investidores dos Estados Unidos. Ainda assim, com as sanções impostas anteriormente, as operações em todos os Estados Unidos têm sido acompanhadas de vários desafios. Empresas como a Huawei foram diretamente afetadas pelas sanções, desenvolvendo uma amarga relação entre a China e os Estados Unidos.

Atualmente, o foco está em desafiar os Estados Unidos a impor sanções contra a China. A atual administração americana já iniciou uma pesquisa vital sobre como a introdução do Yuan digital afetará a capacidade da China de impor sanções. Por outro lado, a China tem investido fortemente no desenvolvimento da infraestrutura para o Yuan digital. E isto significa que a China pode eventualmente dominar o dólar, impactando assim as sanções dos críticos.

O desafio subjacente

Mesmo quando a China se esforça para implementar o lançamento do Yuan digital para enfrentar os críticos centrais, existe um desafio subjacente que pode impactar negativamente a China. Por exemplo, algumas pessoas veem o boicote aberto da China aos shows H&M como um risco comercial significativo. E isto está diretamente associado a empresas que utilizam o Yuan digital como forma de pagamento. O efeito mais importante pode ser sobre a China quando as empresas americanas locais reiterarem. Há a possibilidade de o governo proibir e limitar quaisquer transações com carteiras H&M, principalmente se o Yuan digital se tornar a forma de pagamento.

Além disso, existe a preocupação de que a introdução do Yuan digital possa levar à exposição de informações importantes, incluindo detalhes de transações relacionadas a bancos. Com isso em mente, poderia ser um desafio significativo para as instituições sediadas nos EUA endossar o Yuan digital como um meio de pagamento. Somente as empresas que têm a intenção de controlar a privacidade de outros apoiarão esta moeda virtual centralizada. Muitas pessoas acreditam que a primeira intenção da China é conseguir o controle das reservas financeiras e influenciar a privacidade entre empresas locais e internacionais. O resultado é que a China pode eventualmente ganhar controle sobre a privacidade, mas pode perder a tração em meio a alguma resistência das empresas nos Estados Unidos.

Conclusão

Embora possa não ser fácil para a China controlar os Estados Unidos em questões de domínio da moeda, existe a possibilidade de que o plano possa eventualmente se materializar. Neste caso, o contra-impacto dos Estados Unidos determinará se a China assumirá o controle. A ideia é construir uma moeda forte, globalmente aceita, que desafiará o dólar. A pesquisa em andamento nos Estados Unidos sobre o Yuan digital pode contrariar o progresso chinês no controle dos mercados financeiros globais.

