Cesta básica foi mais cara em São Paulo, Rio e Fortaleza em março

Joana Cunha

São Paulo, SP

As cestas básicas mais caras de março foram as do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Fortaleza, segundo a análise mensal Cesta de Consumo da empresa de inteligência de mercado Horus em parceria com o Ibre FGV.

No mês, todas as oito capitais analisadas registraram aumentos, chegando a 5,5% em Curitiba e 4,1% em Manaus.

Além dos legumes, que tiveram alta de quase 19% em Salvador, os ovos também chamaram a atenção nas capitais com aumento superior a 13% em Manaus.

O avanço na demanda pelo ovo como alimento mais barato para substituir a proteína da carne ainda pressiona o preço do produto, que também sofre com a elevação dos custos de produção, como o milho para a ração das galinhas, alvo dos impactos climáticos.

Com alta de quase 8,5% em Salvador, o óleo também preocupa. O óleo de soja ainda sofre os efeitos da quebra de safra após a estiagem no Sul enquanto o de palma também teve quebra na Ásia, reduzindo a oferta do óleo de dendê no Brasil, que costuma ser mais barato. A guerra na Ucrânia piorou o cenário ao prejudicar a oferta do óleo de girassol.