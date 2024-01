CEO da Gol: Expectativa é que reestruturação dure menos do que o de cias aéreas da AL

Para Ferrer, a operação da Gol é mais simples, com apenas um tipo de aeronave, o que deve também contribuir para agilizar a conclusão

O CEO da Gol, Celso Ferrer, não deu prazo esperado pela companhia para concluir o processo do Chapter 11, mas disse acreditar que dure “significativamente menos” do que o de outras companhias aéreas da América Latina.

A Latam e Avianca, por exemplo, demoraram cerca de dois anos. Ferrer avaliou o processo de reestruturação das duas empresas como bem sucedido, mas avalia que o momento atual é mais favorável para a Gol. “Não estamos em uma pandemia, é um cenário de demanda consistente”, afirmou.

Para Ferrer, a operação da Gol é mais simples, com apenas um tipo de aeronave, o que deve também contribuir para agilizar a conclusão do Chapter 11. O executivo também avalia que o fato de a empresa ter feito dois rounds de negociação com lessores em 2023 deve também garantir que essas conversas sejam concluídas com sucesso em pouco tempo.

O CEO da Gol não quis comentar os termos da negociação do Chapter 11. Ele apenas afirmou que o objetivo é melhorar a estrutura de caixa da companhia, diminuindo a alavancagem e mantendo as operações normalmente.

Negociação com ‘lessores’ está evoluindo

O executivo também disse que perto de metade da dívida da Gol, de R$ 20 bilhões ao final do terceiro trimestre de 2023, é detida por 25 lessores – os arrendadores de aeronaves. “A negociação com lessores está evoluindo, e em diferentes estágios, alguns estão nos apoiando muito”, disse em entrevista à imprensa no início da noite de hoje, citando que o processo de renovação de frota da companhia aérea continua e a Gol está recebendo um novo avião agora.

Normalmente, a negociação com os lessores é a que demora mais em processos de reestruturação de dívidas do setor aéreo, por conta dos altos valores envolvidos. A Gol iniciou a primeira rodada de negociação com lessores em junho de 2023 e outra rodada de reuniões ocorreu em outubro. “Os lessores conhecem a nossa pauta, eles sabem o que precisamos endereçar”, disse Ferrer.

“Acordos com lessores devem ser assinados de uma maneira acelerada”, disse o CEO da Gol, explicando que o contexto agora é de menor incerteza do que no passado recente. “Nossa previsão é que o trabalho demore substancialmente menos do que outros processo mais recentes na América Latina.”

Como os lessores estão situados no exterior, principalmente nos Estados Unidos, a companhia aérea brasileira optou por pedir a proteção judicial para reestruturar a dívida na Corte de Nova York. “Vamos utilizar o sistema judicial dos Estados Unidos para facilitar a reestruturação.”

O executivo disse que a Gol analisou outros casos de empresas aéreas que pediram proteção judicial nos EUA e observou que todas saíram “bastante fortalecidas” desse processo. “O processo de Chapter 11 já foi muito testado no setor de aviação.” Ferrer citou exemplos de sucesso do processo, como a Avianca Colômbia, Latam e Aeromexico na América Latina, além de outras como a Delta e American Airlines nos Estados Unidos.

Estadão Conteúdo