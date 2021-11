Casas Bahia anuncia faturamento 30 vezes acima da média na inauguração da megaloja

Nos dois primeiros dias de funcionamento, a megaloja de 9.000 metros quadrados que a Casas Bahia inaugurou na sexta-feira (19), na marginal Tietê, em São Paulo, faturou 30 vezes mais

Joana Cunha

São Paulo-SP

A Casa Bauducco instalada dentro do espaço também teve desempenho acima do esperado, alcançando uma posição entre as cinco franquias de maior faturamento da rede no país. E o salão Studio Soneda, que tem parceria semelhante no empreendimento, vendeu itens de mais de 210 marcas diferentes, de acordo com a companhia.

A expectativa da Via, dona da Casas Bahia, é que a megaloja funcione como um laboratório de testes para outros pontos físicos da marca.

A empresa tem dito que quer ver o espaço transformado em uma espécie de atração turística na capital paulista. Para isso, introduziu experiências para o consumidor na megaloja, como uma área para jogos de computador, um pequeno cinema e cabine para selfie, além de locais para testar produtos, como bicicletas e fones de ouvido.