Campos Neto afirmou que não tem como adiantar porque essa é uma decisão de colegiado

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira, 25, que acredita que o tema da meta de inflação será endereçado em breve.

Em entrevista à GloboNews, questionado sobre quando os juros irão cair, Campos Neto afirmou que não tem como adiantar porque essa é uma decisão de colegiado. “Sou um voto de nove”, disse em referência ao Comitê de Política Monetária (Copom).

O presidente do BC reiterou que a autarquia acompanha três vetores para a decisão: inflação no curto prazo, a capacidade do País crescer sem gerar inflação e a expectativa de inflação.

Dentro do tema das expectativas, Campos Neto reiterou que a possibilidade de alteração na meta de inflação ainda precisa ser resolvida, mas que entende que o tema será endereçado em breve.

O presidente do BC citou uma conversa que teve com o ex-presidente do Banco Central da Argentina Federico Sturzenegger sobre a mudança de meta que ocorreu no país. De acordo com Campos Neto, o objetivo da mudança era gerar flexibilidade, mas “saiu tudo do controle”.

Campos Neto defendeu que o caso é uma “lição” para nós. O presidente do BC afirmou em seguida que mudanças, como a da meta ou a realidade no arcabouço fiscal, precisam ser feitas visando principalmente gerar eficiência.

“O período é de incerteza. O ideal seria não fazer nenhuma modificação em meta”, afirmou. O presidente do BC também disse que a autarquia fez algum tempo sobre a possibilidade de meta contínua, que mostrava a alguma ineficiência no sistema de ano-calendário.

IPCA-15

O presidente do Banco Central afirmou há pouco que o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) veio de fato melhor, com uma grande surpresa em vestuário e núcleos um pouco melhores.

O IPCA-15 desacelerou de 0,57% em abril para 0,51% em maio. O resultado veio aquém do esperado pelo mercado, que previa alta de 0,65%, de acordo com a mediana do Projeções Broadcast

“A inflação tem melhorado em um ritmo lento”, ponderou Campos Neto. O presidente da autarquia afirmou, porém, que apesar da desinflação mais lenta há sinais positivos à frente.

Campos Neto citou a parte hídrica, com melhora no cenário de energia, e os alimentos, com queda das commodities no atacado, que em breve deve chegar ao varejo, além do crescimento global em desaceleração.

