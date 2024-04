Campos Neto diz que possibilidade de corte menor dos juros não é guidance

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, reforçou em reunião com investidores em Washington a mensagem de que a autoridade monetária pode reduzir o ritmo de cortes dos juros diante do aumento das incertezas. Ele ponderou que suas declarações não devem ser entendidas como um guidance – ou seja, uma sinalização -, mas sim um exercício de transparência de como o BC observa a possível evolução de cenário em suas próximas decisões de política monetária.

Segundo Campos Neto, não houve mudança significativa no cenário do BC. Porém, ele repetiu o recado que faz parte do mercado prever um corte de apenas 0,25 ponto porcentual da Selic na reunião de março do Comitê de Política Monetária (Copom). “Podemos ter uma redução da incerteza, e assim seguir no caminho normal. Podemos ter um cenário no qual a incerteza permanece elevada, e aí poderemos falar em reduzir o ritmo”, disse o presidente do BC durante o evento organizado pelo Bank of America (BofA).

Campos Neto disse ainda que pode haver um cenário no qual a incerteza começa a afetar as variáveis de maneira mais significativa, levando eventualmente a mudanças no balanço de riscos do Copom. Caso as incertezas escalem ainda mais, a um “nível diferente”, aí sim o cenário-base do Copom pode mudar, avisou o presidente do BC.

