Campos Neto diz que esforço do governo tem ajudado BC no processo de queda de juros

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 21, que o esforço do governo na área fiscal tem ajudado a instituição a conduzir sua política de afrouxamento monetário. “A área fiscal é o grande desafio e a questão que os analistas focam mais”, afirmou, em participação no evento “Fórum de Brasília”, organizado pela Arko Advice.

Na avaliação do banqueiro central, o governo fez esforço fiscal muito grande para aprovar o novo arcabouço, mesmo sendo em um momento de saída da pandemia de coronavírus. “A gente acha que isso foi um esforço muito válido e tem ajudado a gente no processo de queda de juros”, comemorou.

O mercado financeiro, de acordo com ele, tem algum ceticismo em relação ao cumprimento das metas.

“Acho que hoje o tema é menos se vai atingir a meta ou não e mais a responsabilidade sobre o arcabouço que foi criado”, defendeu Campos Neto, acrescentando que, historicamente o Brasil tem gasto estrutural mais alto, um orçamento engessado e que o nível de despesas elevado é antigo, não apenas deste governo.

De acordo com ele, essas despesas elevadas não são necessariamente um grande problema se o País crescer, mas é preciso levar em consideração que esses dados estão no foco dos analistas de mercado.