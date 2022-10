Caminhoneiros e taxistas receberão auxílio adiantado

Quarta, quinta e sexta parcelas foram adiantadas em alguns dias

Os pagamentos das parcelas restantes do auxílio para caminhoneiros e taxistas foram adiantados. A quarta parcela vai ser paga no dia 18 de outubro, e não mais no dia 22.

As quintas e sextas parcelas também foram adiantadas para os dias 19 de novembro e 10 de dezembro, respectivamente. Elas foram adiantadas em uma semana, já que o pagamento estava previsto para os dias 26 de novembro e 17 de dezembro.

O prazo para autodeclaração para receber a quarta parcela do auxílio foi encerrado na sexta-feira (7). Para receber a quinta, a autodeclaração deve ser feita até o dia 7 de novembro.

Até o momento, 360.712 caminhoneiros e 297.224 taxistas receberam o benefício. Os auxílios preveem pagamento mensal de R$ 1 mil aos beneficiários, entre agosto e dezembro.