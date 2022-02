Caixa Tem libera consulta ao abono do PIS 2022

Os trabalhadores nascidos em qualquer mês já podem consultar se têm direito ao abono salarial de 2022 e o valor pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Suzana Petropoleas

A Caixa Econômica Federal liberou nesta terça (1º) a consulta aos valores do abono salarial do PIS (Programa de Integração Social) para trabalhadores que fazem aniversário de janeiro a junho pelos aplicativos Caixa Tem e Caixa Trabalhador. Para os nascidos de julho a dezembro, as consultas por esses aplicativos será liberada no final do mês ou início de março, informou a Caixa.

Os trabalhadores nascidos em qualquer mês já podem consultar se têm direito ao abono salarial de 2022 e o valor pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, do governo federal, e pelo telefone 158. O abono salarial do PIS é destinado a trabalhadores da iniciativa privada e começa a ser pago na próxima segunda (8) pela Caixa, de acordo com o mês de nascimento do empregado.

Em 15 de fevereiro, os servidores públicos inscritos no Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) começam a receber. A consulta do benefício desses trabalhadores pode ser realizada no site do Banco do Brasil. No total, R$ 21,8 bilhões serão pagos em abono para cerca de 23 milhões de trabalhadores no país.

Como fazer a consulta no Caixa Tem Baixe ou atualize o aplicativo gratuitamente na loja de aplicativos do Google (para celulares com sistema operacional Android) ou da Apple (sistema iOS) Insira seu CPF e senha de acesso aos serviços Caixa para logar; se for o primeiro acesso, será preciso se cadastrar Clique em “Não sou um robô” Na lista de serviços disponíveis, clique em “Abono Salarial”; é possível consultar valores e movimentar saldos existentes no aplicativo

Como fazer a consulta no Caixa Trabalhador Baixe ou atualize o aplicativo na loja de aplicativos do Google (para celulares com sistema operacional Android) ou da Apple (sistema iOS) Clique em “Acessar” Informe seu CPF e clique em “Próximo”; se for o primeiro acesso, será preciso realizar cadastro do CPF Informe sua senha Clique em “Abono Salarial” Realize a consulta dos valores A consulta está disponível para nascidos de janeiro a junho. No aplicativo Caixa Trabalhador também é possível consultar o calendário de pagamentos e simular o valor do abono salarial, caso ainda não esteja disponível. Para isso, é preciso clicar em “Calculadora do Abono”, no canto inferior direito da tela.

Como acessar a consulta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital Instale o aplicativo oficial Carteira de Trabalho Digital (se já tem, será necessário atualizá-lo) Acesse o sistema com número do CPF e senha do gov.br. Se for a primeira vez, faça seu cadastro Clique sobre o ícone “Benefícios”, no canto inferior direito Em “Abono Salarial”, aparecerá se você é habilitado ou não habilitado Quanto será pago O valor do abono salarial muda conforme a quantidade de meses trabalhados em 2020, ano de referência para os pagamentos realizados neste ano. Se o beneficiário trabalhou o ano todo de 2020, receberá um salário mínimo, que em 2022 é de R$ 1.212. Se trabalhou um mês, receberá R$ 101. O abono salarial é um dos benefícios ligados ao valor do salário mínimo.

O governo também vai pagar o abono salarial antigo, referente a 2019, para quem não retirou o dinheiro no prazo até junho de 2021. Um total de R$ 208 milhões está esquecido e poderá ser sacado por 320 mil trabalhadores, nas mesmas datas do calendário de liberações de 2022.