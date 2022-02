Caixa tem filas para saque do abono do PIS 2022

Trabalhadores que nasceram em janeiro e atuaram em 2020 com carteira assinada começam a receber o abono nesta terça

Suzana Barelli

O primeiro dia de pagamento do abono salarial do PIS começou com filas em agências da Caixa na região da zona leste de São Paulo. Beneficiários que compareceram presencialmente reclamavam da dificuldade para acessar o benefício nos canais digitais, como o aplicativo Caixa Tem, que também foi alvo de diversas reclamações dos usuários no pagamento do auxílio emergencial.

Trabalhadores que nasceram em janeiro e atuaram em 2020 com carteira assinada por 30 dias, consecutivos ou não, começam a receber o abono nesta terça (8). A auxiliar de limpeza Aline Barros, 37 anos, está entre os trabalhadores que cumprem os requisitos para receber o pagamento nesta terça e chegou na fila da agência localizado na avenida Sapopemba, em São Mateus, duas horas antes de sua abertura. “Tentei fazer a transferência pelo aplicativo, mas não deu certo, então achei melhor vir.”

Na mesma fila, o padeiro Leandro Wernec, 37, também chegou cedo para retirar o valor, que espera usar para pagar contas e comprar roupas. Ele não conseguiu baixar o aplicativo, e por isso optou por ir até a agência com seu documento pessoal.

A Caixa divulgou que os beneficiários sem conta-corrente ou poupança no banco terão o valor automaticamente depositado em Poupança Social Digital aberta pela instituição e que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Perto dali, na agência localizada na avenida Ragueb Chohfi, a professora Lucilene Souza, 38, diz que não conseguiu confirmar a informação no atendimento telefônico do banco e foi informada de que deveria comparecer a uma das agências para o saque. “É uma injustiça. A agência abre às 10h e perdemos a manhã de trabalho para vir receber um dinheiro que é nosso”, diz.

A atendente de bilheteria Ciciliana Rodrigues, 24, era uma das primeiras na fila da unidade e compareceu presencialmente porque seu aplicativo Caixa Tem foi bloqueado ainda na época de saques do auxílio emergencial.

Nas filas, o clima era de insatisfação com o aplicativo, e desconfiança sobre o real funcionamento dos canais digitais. “Não funciona, dá muito problema. Tem que vir mesmo”, diz a atendente.

Pagar contar

O destino do dinheiro a ser sacado era o mesmo para todos os ouvidos. “Pagar contas”, disse Ciciliana.

O valor, que pode chegar a um salário mínimo (R$ 1.212), também está disponível para os moradores de cidades da Bahia e Minas Gerais que decretaram situação de emergência por causa das chuvas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O calendário de pagamentos regular seguirá até 31 de março, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Neste ano, o governo inclui automaticamente cerca de 140 mil trabalhadores que não receberam o abono em 2021 em razão de erros no processamento dos dados na plataforma Rais ou no eSocial.

Esses beneficiários não precisam tomar nenhuma previdência para serem incluídos no calendário de pagamentos, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência.

A partir do dia 31 de março, a pasta começará a receber solicitações para saque dos abonos esquecidos, que não foram retirados em anos anteriores pelos trabalhadores. Todos os anos sobra dinheiro do PIS, pois muitos trabalhadores não fazem o saque por não saberem que têm direito ao abono.

Quem tem direito

Para estar apto a receber o abono em 2022, ano em que será feito o pagamento em relação ao trabalho realizado em 2020, é preciso cumprir as seguintes exigências: Estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no Cnis há pelo menos cinco anos -ou seja, o primeiro emprego com carteira assinada deve ter acontecido em 2015 ou antes;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, com carteira assinada em 2020, para empregadores que contribuem para o PIS ou para o Pasep;

Ter recebido até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado, que correspondem a R$ 2.090, considerando-se o salário mínimo de R$ 1.045 vigente em 2020;

Ter seus dados informados pelo empregador (pessoa jurídica ou governo) corretamente na Rais ou no eSocial do ano-base considerado para apuração (2020).

Opções para sacar e transferir

Clientes da Caixa recebem o dinheiro na conta-corrente ou na poupança. Quem não tem conta na Caixa receberá os valores em uma poupança digital criada pela Caixa, que pode ser movimentada pelo app Caixa Tem.

Se não tem conta na Caixa e o banco não conseguiu abrir a poupança digital, é preciso ir a uma agência com o número do PIS e documento oficial com foto (RG ou carteira de motorista).

Pelo Caixa Tem é possível fazer compras com cartão de débito virtual, pagar boletos e contas, fazer transferências e saques sem cartão nos caixas eletrônicos e lotéricas.

Para fazer saques sem o cartão, é necessário selecionar a opção “Saque sem Cartão”, gerar um código e utilizá-lo em caixas eletrônicos da Caixa, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Calendário de pagamentos

O calendário de pagamento do PIS varia conforme o mês de nascimento do beneficiário:

Nascidos em – Recebem a partir de – Recebem até

Janeiro – 08/02/2022 – 29/12/2022

Fevereiro – 10/02/2022 – 29/12/2022

Março – 15/02/2022 – 29/12/2022

Abril – 17/02/2022 – 29/12/2022

Maio – 22/02/2022 – 29/12/2022

Junho – 24/02/2022 – 29/12/2022

Julho – 15/03/2022 – 29/12/2022

Agosto – 17/03/2022 – 29/12/2022

Setembro – 22/03/2022 – 29/12/2022

Outubro – 24/03/2022 – 29/12/2022

Novembro – 29/03/2022 – 29/12/2022

Dezembro – 31/03/2022 – 29/12/2022