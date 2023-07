Caixa renegocia R$ 371 milhões em dívidas no âmbito do Desenrola até 25/7

A primeira fase do programa, que contempla apenas dívidas bancárias de clientes de renda de R$ 2 mil a R$ 20 mil, foi iniciada na semana passada

A Caixa atualizou nesta quarta-feira, 26, os números do banco no programa de renegociação de dívidas Desenrola. Segundo o vice-presidente de Rede de Varejo, Júlio Volpp, já foram renegociados 36 mil contratos, de 22 mil clientes, somando R$ 371 milhões em dívidas renegociadas. A primeira fase do programa, que contempla apenas dívidas bancárias de clientes de renda de R$ 2 mil a R$ 20 mil, foi iniciada na segunda-feira da semana passada (17).

Considerando os clientes que já limparam seus nomes automaticamente, por terem dívidas de apenas R$ 100 – uma regra do programa -, a presidente da Caixa, Rita Serrano, destacou que o banco já está chegando a 250 mil “desnegativados”. Ela ainda disse que as renegociações têm forte impacto social, com a maior parte do efeito sobre mulheres.

Na sexta-feira, o banco promoveu o “Dia do Desenrola”, com abertura de agências uma hora mais cedo, para atender os clientes interessados em repactuar seus empréstimos de acordo com os critérios do programa do governo federal. Além disso, o prazo de renegociação de dívidas no programa foi ampliado de 96 para 120 meses. Até sexta-feira, R$ 88 milhões em dívidas haviam sido renegociadas, de 13 mil clientes.

“De sexta-feira até ontem, aumentou muito a nossa capacidade de renegociação”, disse Serrano. “A ação que fizemos nessa sexta-feira provocou um boom. O Desenrola é um sucesso. A cada dia, o volume de renegociação é maior.”

Sobre as especulações sobre sua saída do comando da Caixa para dar espaço para o Centrão no governo, Serrano apenas reforçou que a única orientação que tem do presidente Lula é de continuar trabalhando. “Não tem absolutamente de novo. Estou trabalhando cada dia mais. Tem muita especulação sem identidade. A orientação que eu tenho do presidente da República é trabalhar.”

Estadão conteúdo