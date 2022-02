Caixa libera abono salarial para trabalhadores nascidos em abril

O pagamento foi iniciado no dia 8 pela Caixa Econômica Federal e irá prosseguir até 31 de março, com base no mês em que o beneficiário nasceu

Nesta quinta-feira, 17, trabalhadores da iniciativa privada que nasceram em abril recebem o abono salarial ano-base 2020. O pagamento foi iniciado no último dia 8 pela Caixa Econômica Federal e irá prosseguir com a liberação até 31 de março, com base no mês em que o beneficiário nasceu.

Ainda nesta quinta, 17, o Banco do Brasil irá liberar o abono salarial para os trabalhadores do setor público com inscrição final 2 e 3. O pagamento para servidores públicos, militares e empregados estatais inscritos no Pasep começou a ser feito na última terça-feira, 15, e segue até 24 de março, baseado no dígito final da inscrição do servidor.

O abono de até um salário mínimo é pago há pelo menos cinco anos aos trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Quem recebe agora é o beneficiário que trabalhou formalmente por, no mínimo, 30 dias em 2020, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Trabalhadores da iniciativa privada que recebem pela Caixa Econômica Federal:

Mês de Nascimento Data do pagamento Janeiro 8 de fevereiro Fevereiro 10 de fevereiro Março 15 de fevereiro Abril 17 de fevereiro Maio 22 de fevereiro Junho 24 de fevereiro Julho 15 de março Agosto 17 de março Setembro 22 de março Outubro 24 de março Novembro 29 de março Dezembro 31 de março

Trabalhadores do setor público, que recebem pelo Banco do Brasil:

Final da inscrição Data do pagamento 0 15 de fevereiro 1 15 de fevereiro 2 17 de fevereiro 3 17 de fevereiro 4 22 de fevereiro 5 24 de fevereiro 6 15 de março 7 17 de março 8 22 de março 9 24 de março

Os valores pagos a cada trabalhador variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano-base 2020.

Devem receber o benefício cerca de 22 milhões de trabalhadores, com valor total de mais de R$ 20 bilhões. Os recursos são do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

A Caixa informou que o crédito será depositado automaticamente para quem tem conta no banco. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da Poupança Social Digital, podendo ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser feito com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências, sempre de acordo com o calendário de pagamento.

Para beneficiários residentes nos municípios da Bahia e de Minas Gerais em situação de emergência, devido às fortes chuvas, o pagamento foi liberado no último dia 8, independentemente do mês de nascimento.

Com informações da Agência Brasil