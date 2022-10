Caixa eleva prazo para liberar empréstimo do Auxílio Brasil

O prazo máximo para pagamento do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, que era de 2 dias úteis, passou para 5 dias úteis

FELIPE NUNES

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP

O prazo máximo para pagamento do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, que era de 2 dias úteis, passou para 5 dias úteis, informou nesta terça-feira (25) a Caixa Econômica Federal. O aumento no prazo para a concessão do crédito foi um pedido do banco ao Ministério da Cidadania, que deu parecer favorável à mudança.

A medida deve ser formalizada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, mas já está sendo adotada pela Caixa para os novos contratos.

Segundo a Caixa, o aumento no prazo para liberação dos recursos para os beneficiários do Auxílio Brasil é necessário para atender a grande demanda de pedidos recebidos pelo banco desde que passou a operar o crédito.

Foram mais de 206 milhões de acessos no Caixa Tem entre os dias 11 e 20 de outubro. No mesmo período de setembro, foram 25 milhões.

Com a extensão no prazo, a Caixa passa a atender automaticamente uma sugestão do TCU (Tribunal de Contas da União) de suspender os pagamentos pelo prazo de 24h. Segundo o banco, os contratos feitos ontem [segunda-feira] levarão, no mínimo, 48h para serem avaliados, computados e pagos. Por isso, “não há previsão de liberação de valores financeiros referentes a essas solicitações, nas próximas 24 horas, cumprindo automaticamente a prudência recomendada”, disse, em nota.

O TCU ainda pediu ao banco explicações sobre possíveis irregularidades na liberação do recurso. A Caixa informou que os documentos serão enviados nesta terça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar de informar que não irá liberar nenhum recurso referente ao crédito consignado nesta terça, os pedidos de empréstimo seguem ocorrendo normalmente nos canais de atendimento da Caixa, como Caixa Tem, casas lotéricas ou agências da Caixa.

Cerca de 200 mil terão que refazer pedido

O volume inesperado de acessos na última semana sobrecarregou os sistemas da Caixa, que precisou passar por uma manutenção programada entre as 18h de sexta-feira (21) e as 07h desta segunda-feira (24), junto com o sistema da Dataprev. No período, os pedidos de consignado foram suspensos.

A sobrecarga teria sido responsável por prejudicar a solicitação de milhares de beneficiários. A estimativa é de que cerca de 200 mil pessoas não tenham conseguido formalizar o empréstimo devido às falhas no sistema e tenham que fazer uma nova solicitação.

Aqueles beneficiários do Auxílio Brasil que tiveram o empréstimo consignado cancelado ou estão com o pedido em processamento há mais de dois dias úteis são orientados a fazer uma nova solicitação no aplicativo Caixa Tem ou procurar uma lotérica, um correspondente Caixa Aqui ou uma agência do banco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se o empréstimo foi negado porque o beneficiário não atende às regras do programa, há casos em que é possível conseguir o crédito após regularizar o cadastro. Porém, se o benefício é pago a menos de três meses, o cidadão terá que aguardar e só poderá ter acesso ao crédito após três depósitos do auxílio.

Como consultar o pwdido de empréstimo do auxílio brasil pelo Caixa Tem?

Acesse o aplicativo Caixa Tem

Na primeira tela, acesse a opção “Consignado Auxílio”

Depois, vá em “Ver os meus contratos”

Na próxima tela, no canto direito superior, aparece a situação dos contratos

O empréstimo pode estar em processamento, aprovado ou cancelado

O que fazer se o empréstimo do Auxílio Brasil está em processamento