Caixa anuncia linha de financiamento imobiliário para empresas

Ana Paula Branco

São Paulo, SP

A Caixa anunciou, nesta quinta-feira (28), um pacote de ações voltadas para empresas.

Em transmissão ao vivo com a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, divulgou a abertura de uma linha de financiamento para aquisição, construção ou reforma de imóveis comerciais para clientes pessoa jurídica. A contratação poderá ser feita a partir desta segunda-feira (2).

Segundo a Caixa, a linha terá taxas a partir de TR + 3,15% ao ano, somadas à remuneração da poupança. O prazo é de até 180 meses.

Para acelerar a liberação dos recursos, a Caixa anunciou que, a partir do dia 18, irá cortar pela metade a quantidade de documentos exigidos.

O banco federal também vai prorrogar a taxa promocional das contratações da modalidade Poupança Caixa, com recursos SBPE, para pessoa jurídica. Até 30 de junho, a taxa será de 3% ao ano, somada à remuneração da poupança. Uma queda é de 0,32 ponto percentual, segundo a Caixa.

Ainda será ampliada a linha de apoio à produção para pessoa jurídica, com o banco passando a financiar empreendimentos com doação de terreno por um ente público.

Para pessoa física, Guimarães anunciou que as novas contratações de crédito imobiliário, com recursos SBPE, terão um período de carência de até seis meses no financiamento de imóveis, tanto novos quanto usados, nas linhas com recursos da poupança. A regra em vigor até então não previa carência.

As contratações com recursos da poupança (SBPE) somadas às do Programa Casa Verde e Amarela, com recursos do FGTS, totalizaram, no primeiro trimestre deste ano, R$ 34,4 bilhões, segundo Guimarães.

O valor representa um aumento de 17,8% em relação ao mesmo período de 2021. De acordo com a Caixa, se comparado ao primeiro trimestre de 2018, o crescimento é de 92,7%.

Somente as contratações pelo SBPE totalizaram R$ 21,4 bilhões no período. Um crescimento de 31,2% em relação ao primeiro trimestre de 2021.