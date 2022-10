Caixa antecipa pagamento de 5ª e 6ª parcelas de auxílios a caminhoneiro e taxista

O Auxílio Caminhoneiro é destinado a profissionais cadastrados no RNTRC até 31 de maio deste ano, ou que fizeram a autodeclaração do Termo de Registro

A Caixa Econômica Federal (CEF) informou nesta quarta-feira, 19, que a quinta e a sexta parcelas dos auxílios Caminhoneiro e Taxista serão antecipadas para os dias 19 de novembro e 10 de dezembro, respectivamente.

Inicialmente, as parcelas dos benefícios seriam pagas nos dias 26 de novembro e 17 de dezembro, segundo informação dada pelo banco público na terça-feira. A parcela de outubro já havia sido antecipada, e foi paga naquela terça.

O Auxílio Caminhoneiro é destinado a profissionais cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) até 31 de maio deste ano, ou que fizeram a autodeclaração do Termo de Registro. O programa pagará R$ 1.000 mensais até dezembro deste ano.

Já o Auxílio Taxista é válido aos motoristas registrados nas prefeituras até 31 de maio deste ano, caso sejam titulares de concessão, permissão, licença ou autorização emitidas pelo poder público local. O valor também é de R$ 1.000, e o benefício será pago também até dezembro.

Os dois benefícios foram instituídos pela PEC “Kamikaze”, que flexibilizou as regras fiscais e eleitorais para permitir a concessão de benefícios às vésperas das eleições presidenciais. O governo faz o pagamento dos benefícios e a Caixa os distribui

Os benefícios são creditados na poupança social digital aberta automaticamente em nome do beneficiário, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem ou nas agências do banco.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), os anúncios de medidas por parte do banco foram acelerados entre o primeiro e o segundo turno das eleições, disputadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O banco afirma que as divulgações não ferem as normas eleitorais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão conteúdo