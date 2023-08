Caixa amplia prazo e empréstimo do Pronampe poderá ser pago em seis anos

Os clientes com contrato ativo podem procurar as agências físicas do banco para negociar as prestações do financiamento

A Caixa Econômica Federal anunciou a extensão do prazo de pagamento de empréstimos adquiridos via Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) para 72 meses, o equivalente a seis anos. Os clientes com contrato ativo podem procurar as agências físicas do banco para negociar as prestações do financiamento.

A oferta também inclui os clientes com parcelas atrasadas. As prestações vencidas e não pagas poderão ser incorporadas ao saldo devedor.

A renegociação não vale para contratos em pausa, fase de carência ou honrados pelo FGO (Fundo de Garantia de Operações) -espécie de seguro contra calote bancado pelo Banco do Brasil.

Para a vice-presidente de negócios de varejo da Caixa, Maria Cristina Abdelnour Farah, a medida é um passo fundamental para fortalecer o setor empresarial de pequeno porte, já que possibilita o ajuste do prazo de pagamento de acordo com as necessidades e circunstâncias financeiras do cliente.

De acordo com Farah, a medida ainda evita o fechamento de empresas, o que preserva empregos e estimula o crescimento econômico do país.

Os interessados podem acessar mais informações na página da Caixa sobre o Pronampe.

Além da Caixa, oferecem crédito via Pronampe Banco do Brasil, Santander, Sicredi, Bradesco, Itaú e outros bancos.

A Caixa diz ser a primeira instituição financeira a comercializar essa linha de crédito em junho de 2020, além de ser o banco que mais concedeu operações: um total de R$ 38 bilhões para mais de 345 mil micro e pequenos empresários.

Estadão Conteúdo