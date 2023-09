Bundesbank: PIB da Alemanha deve encolher no 3º trimestre, com fraqueza no consumo e indústria

Além disso, o Bundesbank ressalta que a fraqueza da indústria, que deverá se manter, segundo seus economistas, também pressiona o desempenho da Alemanha

A economia da Alemanha provavelmente encolherá no terceiro trimestre deste ano, diante dos sinais de fraqueza no consumo e indústria, prevê o banco central do país, conhecido como Bundesbank.

Em relatório mensal divulgado nesta segunda-feira, 18, o BC alemão aponta que as famílias seguem contendo gastos, apesar da desaceleração dos preços, dos fortes aumentos salariais e da boa situação do mercado de trabalho. “Dificilmente, são esperados impulsos visivelmente positivos do consumo privado”, diz.

Além disso, o Bundesbank ressalta que a fraqueza da indústria, que deverá se manter, segundo seus economistas, também pressiona o desempenho da Alemanha.

Entre abril e junho, o Produto Interno Bruto (PIB) alemão ficou estável, depois de mostrar contrações por dois trimestres seguidos, configurando uma “recessão técnica”.

Estadão Conteúdo