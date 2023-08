BRB passa a gerir folha de pagamento de servidores em João Pessoa

Banco já conta com quatro agências na capital paraibana, onde atua no financiamento imobiliário e de obras de infraestrutura da cidade

O BRB passa a gerir, a partir do pagamento de agosto, a folha de pagamento dos mais de 33 mil servidores da Prefeitura de João Pessoa. O banco chegou oficialmente à capital paraibana no mês passado e terá nove agências, sendo que quatro já estão em funcionamento. Na segunda-feira (21), o BRB vai divulgar um calendário especial de atendimento para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas.

O BRB tem 7,8 milhões de clientes e já está inserido no dia a dia da capital da Paraíba, tanto por meio de financiamento imobiliário quanto por meio de financiamento de obras importantes de infraestrutura de João Pessoa.

“Estamos felizes em passar a gerir a folha de pagamento dos servidores da Prefeitura de João Pessoa. Vamos trabalhar para oferecer as melhores condições e colaborar com o desenvolvimento econômico, social e humano local”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Atualmente, o BRB está presente em 39 países e 93% de todo o território nacional, seja por meio de atendimento físico e ou digital.

Os clientes da capital paraibana terão à disposição condições diferenciadas de mercado em taxas e serviços, e um vasto portfólio de produtos, que inclui crédito pessoal pré-aprovado, crédito consignado, financiamento imobiliário, além de diversas opções de seguridade, cartões e previdência. Os novos correntistas terão, ainda, isenção de tarifas do pacote de serviços e da anuidade do cartão de crédito.

Para saber informações sobre o BRB em João Pessoa, acesse este link. Outros canais disponíveis para atendimento são o internet banking, a central telefônica 0800613030, opção 8, e ainda o número 4000-2215.

Com informações da Agência Brasília