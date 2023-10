Brasileiros estão comprando menos queijo e fazendo render

O preço da muçarela disparou 30,5% mais entre junho de 2022 e junho de 2023, ficando 52% mais caro do que o do presunto neste período

Os brasileiros estão consumindo menos queijo e fazendo ele durar mais tempo na geladeira, é o que mostra a pesquisa realizada pela Kantar e antecipada pelo UOL. Além disso, os hábitos de consumo estão mudando, principalmente devido aos preços, e o presunto está aparecendo mais nos lares.

O volume de queijo comprado pelas famílias brasileiras cau 2,7% no segundo trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. Porém, andando na contramão desse número está o aumento de 6,4% de consumo do produto, o que significa que os brasileiros estão deixando de comer, em média, meia fatia por refeição para conseguir manter os frios em casa.

Isso também é possível com a famosa substituição: está entrando menos queijo e mais presunto nos sanduíches, e isso é causado, principalmente, pelo preço do embutido. O volume de presunto comprado subiu 2,3% no segundo trimestre de 2023 , em comparação com o mesmo período de 2022.

No último ano, o preço da muçarela disparou 30,5% mais entre junho de 2022 e junho de 2023, chegando a R$ 44,05 o quilo. No mesmo período, o presunto subiu 15,2%, custando R$ 28,86 o quilo. Assim, o quilo do queijo ficou 52% mais caro do que o do embutido.