Brasil pretende exportar soja e milho por meio de porto peruano, diz mídia local

São Paulo, 15 – O Brasil pretende exportar soja, milho e outros produtos pelo porto de Chancay, no Peru, segundo a agência estatal Andina. A ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, expressou o interesse em visita ao terminal portuário no começo desta semana, disse a agência citando informações do Ministro da Economia e Finanças peruano, José Arista.

Segundo ele, Tebet afirmou que iria conversar diretamente com o presidente brasileiro sobre as possibilidades de exportação de produtos brasileiros por este porto.

Tebet lembrou que Chancay é o maior investimento chinês na América do Sul e ponderou que ele reduzirá em até 10 dias o tempo de viagem para Ásia, de acordo com nota do Ministério de Planejamento e Orçamento.

“Exportações e importações vão ficar mais baratas, aumentando a competitividade dos nossos produtos e reduzindo os preços para a população”, disse a ministra.

O terminal está sendo construído pela empresa chinesa Cosco Shipping Ports, que detém uma participação de 60% no porto, enquanto a Volcan, do Peru, tem 40%, segundo informações do ministério brasileiro.

Em nota, a pasta disse que o investimento é de cerca de US$ 3,6 bilhões (R$ 17,8 bilhões) e que a primeira fase do projeto deve ficar pronta no fim de 2024.

Estadão Conteúdo