Bradesco perde R$ 24,1 bi em valor de mercado após balanço

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Bradesco perdeu R$ 24,1 bilhões em valor de mercado nesta quarta-feira (7), de acordo com análise da plataforma de informações financeiras Comdinheiro.

A queda de R$ 165,5 bilhões para R$ 141,4 bilhões o levou à quarta posição entre os principais bancos do país em valor de mercado, atrás de Itaú Unibanco, BTG Pactual e Banco do Brasil.

Até o final de 2023, o Bradesco era o segundo maior no ranking, segundo análise de Einar Rivero, da Elos Ayta Consultoria.

O movimento decorre do tombo de 15,9% das ações preferenciais e de 13,02% das ordinárias durante o pregão da Bolsa desta quarta. Os papéis passaram a valer R$ 13,96 e R$ 12,63, respectivamente.

Os investidores se frustraram com o balanço corporativo do banco divulgado pela manhã, antes do início dos negócios acionários. O lucro líquido recorrente em 2023 foi de R$ 16,297 bilhões -21,2% menor que o registrado no ano anterior, quando também encolheu 21%, para R$ 20,7 bilhões.

O resultado veio abaixo das estimativas do mercado, de R$ 18,09 bilhões, segundo analistas consultados pela Bloomberg.

A frustração foi coroada com o plano estratégico para o período de 2024-2028, divulgado pelo presidente-executivo, Marcelo Noronha. Amplamente aguardado pelo mercado, a estratégia reúne uma série de iniciativas que miram melhorar a rentabilidade, embora o líder do banco tenha ponderado que os resultados virão gradualmente.

“Muitas boas intenções foram apresentadas, mas acreditamos que o mercado aguardará para ver os resultados aparecerem na demonstração de resultados do banco antes de agir”, afirmou o analista Thiago Batista, do UBS BB, em relatório. “A falta de números relevantes (no plano) decepcionou um pouco.”