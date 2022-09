Bolsas de NY fecham em alta, com o setor financeiro liderando ganhos

O presidente do Fed, Jerome Powell, reafirmou em declarações hoje o compromisso para conter a inflação nos EUA

Os mercados acionários de Nova York registraram ganhos, nesta quinta-feira, 8. Após abertura negativa, com a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) no radar, os índices passaram ao território positivo, embora com impulso contido, com o setor financeiro como destaque, ao lado do de saúde.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,61%, em 31.774,52 pontos, o S&P 500 subiu 0,66%, a 4.006,18 pontos, e o Nasdaq avançou 0,60%, a 11.862,13 pontos.

O presidente do Fed, Jerome Powell, reafirmou em declarações hoje o compromisso para conter a inflação nos EUA. Powell também comentou que, ao final do ciclo de aperto, a história sugere que é melhor ser prudente, sem um relaxamento prematuro da política

O aperto monetário tende a ser negativo para as ações, e a abertura foi negativa em Nova York. Logo, porém, os índices ganharam impulso, embora em alguns momentos próximos da estabilidade. Na agenda de indicadores, os pedidos de auxílio-desemprego recuaram 6 mil na semana, a 222 mil, ante previsão de 232 mil dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

O setor financeiro esteve entre as maiores altas, em jornada de ganhos para os retornos dos Treasuries. Outros setores, como saúde, energia e industrial, também subiram, mas serviços de comunicação e concessionárias estiveram entre as quedas.

Entre os bancos, Goldman Sachs subiu 1,46%, JPMorgan avançou 2,33%, Citigroup teve ganho de 2,61% e Wells Fargo, de 3,17%. Entre as petroleiras, Chevron subiu 0,54% e ExxonMobil, 0,82%. Amazon subiu 0,26%, Apple recuou 0,97% e Meta teve alta de 1,04% Boeing, por sua vez, fechou em alta de 1,18%.

Já entre outras ações em foco, Moderna avançou 4,73%, após o Deutsche Bank melhorar sua avaliação sobre o papel, recomendando a compra. GameStop, por sua vez, teve alta de 7,45%, após a empresa publicar balanço trimestral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo