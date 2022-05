Bolsas da Europa fecham em alta, apoiadas por balanços, após sessão volátil

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 subiu 0,79%, a 6.476,18 pontos. Total Energies avançou 3,87% e Credit Agricole, 2,62%

Os mercados acionários da Europa fecharam em alta, nas máximas do dia em Londres, Milão e Lisboa. Ao longo desta terça-feira, 3, o quadro misto prevaleceu boa parte do tempo, com investidores atentos a balanços corporativos, mas também ao noticiário na guerra entre Rússia e Ucrânia e à perspectiva de aperto monetário.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,53%, em 446,20 pontos.

O dia foi de volatilidade nos índices. Alguns balanços agradaram, como o da BP, com o papel da petroleira em Londres terminando com ganho de 5,80%. Também após resultados, BNP Paribas teve alta de 5,15% em Paris.

O setor financeiro em geral se saiu bem, apoiado pela perspectiva de elevações de juros. Nos EUA, há ampla expectativa por isso nesta quarta-feira, na reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), e na Europa o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) também deve elevar juros, na quinta-feira.

Na agenda de indicadores, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 36,8% em março, na comparação anual, acima do esperado, enquanto a taxa de desemprego caiu a 6,8% no mesmo mês, como esperado.

Já no noticiário geopolítico, a Rússia impôs sanções, retaliando após punições recentes pela guerra na Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, disse ao da França, Emmanuel Macron, estar aberto ao diálogo, mas criticou Kiev e a União Europeia

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,22%, em 7.561,33 pontos, na volta de um feriado bancário na segunda-feira. Barclays registrou ganho de 1,89%.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,72%, a 14.039,47 pontos. Deutsche Bank foi o destaque, em alta de 4,05%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 subiu 0,79%, a 6.476,18 pontos. Total Energies avançou 3,87% e Credit Agricole, 2,62%.

O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, fechou com ganho de 1,61%, em 24.242,25 pontos. Intesa Sanpaolo esteve entre os papéis mais negociados, em alta de 1,97%.

Em Madri, o Ibex 35 avançou 1,83%, a 8.590,20 pontos, com Santander subindo 3,01% e BBVA 1,03%.

Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI fechou em alta de 0,33%, em 5 883,42 pontos.

