Bolsas da Ásia fecham mistas, à espera de PIB dos EUA e alta de juros do BCE

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 27, à espera de uma atualização do crescimento econômico dos EUA e de decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que mais uma vez deverá aumentar juros agressivamente.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,32% em Tóquio, a 27 345,24 pontos, enquanto o Hang Seng subiu 0,72% em Hong Kong, a 15.427,94 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 1,74% em Seul, a 2 288,78 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,55% em Taiwan, a 12.926,37 pontos.

Na China continental, o dia foi de perdas: o Xangai Composto recuou 0,55%, a 2.982,90 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,64%, a 1.945,38 pontos.

Investidores na Ásia e em outras partes do mundo estão na expectativa para dados preliminares do PIB dos EUA, que deverão mostrar retomada do crescimento no terceiro trimestre, após as contrações vistas nos dois trimestres anteriores, que deixaram a maior economia do mundo em “recessão técnica”. A divulgação do PIB é esperada às 9h30 (de Brasília).

Antes disso, o Banco Central Europeu (BCE) deverá elevar seus juros básicos em mais 75 pontos-base, de acordo com analistas, em nova tentativa de combater a inflação na zona do euro, que vem renovando recordes há vários meses em meio ao choque dos preços de energia deflagrado pela guerra russo-ucraniana.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, em seu quarto pregão consecutivo de ganhos. O S&P/ASX 200 avançou 0,50% em Sydney, a 6.845,10 pontos.

