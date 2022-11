Bolsas da Ásia fecham em alta, seguindo NY e esperando ação mais branda do Fed

A maioria das bolsas asiáticas fecharam com ganhos nesta quarta-feira, 23, em linha com o movimento em Nova York na véspera

A maioria das bolsas asiáticas fecharam com ganhos nesta quarta-feira, 23, em linha com o movimento em Nova York na véspera, em pregão que não contou com negócios em Tóquio e marcado por expectativas otimistas acerca do aperto monetário do Federal Reserve (Fed) nos EUA, cuja ata da sua última reunião de política monetária será divulgada nesta tarde e deve dar novas pistas sobre os próximos passos do BC americano. Neste ambiente, o recrudescimento de medidas contra a covid-19 na China ficaram em segundo plano.

O índice Xangai Composto fechou em alta de 0,26%, a 3.096,91 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto foi exceção e baixou 0,34%, a 1.995,51 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta de 0,57%, a 17.523,81, apoiado por ganhos de Baidu (+3,39%), JD.com (+3,34%) e Alibaba (+3,15%), que lideraram os ganhos no índice. Essas ações, ligadas ao setor de tecnologia chinês, foram impulsionadas à medida que o mercado ficou mais esperançoso quanto a uma eventual moderação do aperto monetário do Fed.

De acordo com a Bloomberg, em evento do Instituto de Hong Kong para Pesquisa Monetária e Financeira, o consultor do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) Wang Yiming disse que a entidade terá mais espaço para cortar juros e apoiar a economia na primeira metade de 2023 caso o Fed desacelere o ritmo de altas de juros.

De acordo com o analista Michael Hewson, da CMC Markets, comentários recentes de membros do Fed sugeriram que o BC americano poderia desacelerar o ritmo dos aumentos de juros e a ata pode esclarecer quantos dirigentes estão preocupados com o impacto dos atrasos de suas decisões na economia real. Já o analista Edward Moya, da Oanda, crê que a ata estará “defasada” e deve mostrar os dirigentes “incertos” sobre o ritmo das próximas elevações de juros.

O otimismo em antecipação à ata ofuscou sinais mais negativos quanto à pandemia de covid-19 na China. Por conta do aumento do número de novos casos diários, a capital Pequim e o centro financeiro Xangai apertarão restrições a partir desta quinta-feira.

Entre outros mercados asiáticos, o índice sul-coreano Kospi fechou em alta de 0,53%, a 2.418,01 pontos, enquanto o taiwanês Taiex subiu 0,46%, a 14.608,54 pontos. Já o australiano S&P/ASX 200 teve ganhos de 0,70%, a 7.231,80 pontos.

