Bolsa tem recuperação com início da votação da PEC dos Precatórios

O mercado financeiro avalia a PEC como alternativa para que o Orçamento de 2022 comporte o Auxílio, tornando o cenário menos imprevisível

São Paulo, SP

Diante da expectativa de aprovação no Senado da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Precatórios, a Bolsa de Valores brasileira abriu com forte recuperação nesta quinta-feira (2).

Às 10h49, o Ibovespa, referência para o mercado acionário do país, subia 1,66%, a 102.455 pontos, enquanto os senadores estavam reunidos no plenário para o início da votação. O dólar recuava 0,65%, a R$ 5,6340.

O mercado financeiro avalia a PEC como alternativa para que o Orçamento de 2022 comporte o Auxílio Brasil, tornando o cenário fiscal para o próximo ano menos imprevisível.

Nesta quarta (1º), a informação de que o governo ainda discutia mudanças no relatório geraram dúvidas sobre a deliberação, colaborando para que o Ibovespa caísse à sua pior pontuação em um ano.

Com a PEC finalmente entrando na pauta para a votação nesta quinta, investidores ficaram otimistas e colocaram em segundo plano dados que renovaram os sinais de perda de fôlego da atividade econômica do país.

O PIB (Produto Interno Bruto) recuou 0,1% no terceiro trimestre de 2021, frente aos três meses imediatamente anteriores, divulgou o IBGE nesta quinta. Analistas consultados pela Bloomberg projetavam variação nula (0%). Esta é a segunda queda seguida do indicador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Temores sobre o avanço da variante ômicron, porém, derrubavam os mercados da Europa nesta manhã, a exemplo do que ocorreu na véspera com os principais índices dos Estados Unidos após o anúncio do primeiro caso de um paciente infectado pela nova cepa no país.

O petróleo Brent operava estável, a US$ 68,87 (R$ 386,78).