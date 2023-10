Bolsa cai e dólar tem leve alta na volta de feriado

Às 10h35, o dólar comercial subia 0,07%, a R$ 5,0541, na venda. O Ibovespa recuava 0,33%, a 116.659 pontos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O dólar tem leve alta, enquanto o Ibovespa opera em queda nesta sexta-feira (13), volta de feriado.

Investidores estão repercutindo a inflação americana mais forte do que o esperado e uma inflação chinesa mais fraca do que o previsto.

Às 10h35, o dólar comercial subia 0,07%, a R$ 5,0541, na venda. O Ibovespa recuava 0,33%, a 116.659 pontos.

Ontem, os índices de ações brasileiras negociadas em Wall Street tiveram fortes quedas. O índice EWZ, que reúne 47 papéis de companhias listadas na B3, caiu 2,05%. O Brazil Titans 20, que conta com 20 ações brasileiras, perdeu 1,85%.

Na quinta, o governo dos EUA divulgou que a inflação subiu 3,7% em setembro, na comparação anual, mesmo patamar de agosto e 0,1 ponto percentual acima do previsto. O maior ponto de atenção, segundo especialistas, são os avanços surpreendentes nos custos de aluguel e de gasolina. Os dados levaram o mercado a precificar juros mais altos por mais tempo.

Contribuindo para o clima cauteloso nesta sexta, dados abaixo do esperado da inflação chinesa divulgados na madrugada reforçaram temores sobre enfraquecimento da demanda no país.

Os preços ao consumidor da China vacilaram e os preços de fábrica encolheram um pouco mais do que o esperado em setembro, com ambos os indicadores mostrando pressões deflacionárias persistentes na segunda maior economia do mundo.