Bolsa abre estável, mas dólar sobe com tensão sobre PEC dos Precatórios

O mercado de ações brasileiro operava perto da estabilidade, enquanto o dólar voltava a subir na manhã desta segunda-feira (8), quando investidores voltavam a dar sinais de preocupação com o aumento da incerteza fiscal devido à possibilidade de derrota do governo nas negociações da PEC dos Precatórios. Às 11h05, o Ibovespa, índice de referência da Bolsa de Valores, subia 0,02%, a 104.845 pontos. O dólar avançava 0,72%, a R$ R$ 5,5620.

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que prevê o adiamento parcial do pagamento das dívidas judiciais do governo tem sido avaliada pelo mercado como a saída viável para a acomodação das despesas que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pretende criar no ano eleitoral de 2022, incluindo o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400.

A medida resultará em um furo do teto de gastos do país. Apesar de criticarem as intenções do governo, investidores e agentes do mercado passaram a tolerar a PEC dos Precatórios para, segundo eles, evitar um prejuízo maior com a criação de despesas sem contrapartidas, por meio de medidas provisórias. Aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados com apenas quatro votos além do necessário, a PEC dos Precatórios pode ter encontrado um obstáculo após a ministra do STF Rosa Weber ter suspendido provisoriamente na última sexta a execução orçamentária das emendas de relator.

O instrumento de distribuição de recursos entre parlamentares, que ficou conhecido como “orçamento secreto”, foi usado nas negociações para aprovação da PEC. O Supremo Tribunal Federal vai julgar, em sessão virtual extraordinária entre terça (9) e quarta-feira (10), a liminar da ministra. A expectativa é de que a PEC dos Precatórios seja votada em segundo turno nesta terça.