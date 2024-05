BID diz ter R$ 5,5 bilhões em empréstimos para o Rio Grande do Sul

LUCAS MARCHESINI

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) diz ter R$ 1,5 bilhão em financiamentos já disponíveis para o Rio Grande do Sul e outros R$ 4 bilhões à disposição do estado.



Dos recursos já disponíveis, R$ 400 milhões são para suporte ao emprego e financiamento de micro e pequenas empresas. Outros R$ 400 milhões serão redirecionados do saldo de um projeto para pequenas e médias empresas no mercado de trabalho, no turismo, saúde e saneamento.



Os R$ 750 milhões restantes são do projeto Porto Alegre Mais, que já foi aprovado internamente no BID.

Nesse caso, ainda falta a prefeitura da capital gaúcha assinar o contrato. Os recursos vão para a saúde, educação, assistência social e pagamento de precatórios.



Já os R$ 4 bilhões disponibilizados para a região são destinados para a infraestrutura resiliente no setor viário, de saneamento e de energia, além de apoio ao setor agrícola.



Parte dos recursos também podem ir para o programa Profisco, que busca aumentar a arrecadação do estado a partir da digitalização dos serviços da Secretaria de Fazenda e da desburocratização.



Os financiamentos do BID tem juros subsidiados e por isso tem taxas melhores do que as do mercado, entre 0,4% e 0,8% ao ano.



“A mudança climática é real, está cada vez mais afetando os países. O Brasil é mais um caso, temos observado isso em toda a América Latina”, disse o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfajn.



“A mudança climática só está começando. O foco [do BID] é a adaptação e resiliência, criar condições para infraestrutura sustentável”, acrescentou.



Goldfajn apontou outras duas ações do banco, dessa vez na ajuda humanitária. O banco vai doar R$ 3 milhões para necessidades imediatas da população do estado. Além disso, o banco vai casar cada real doado por funcionários do banco até o limite de R$ 500 mil.



O Rio Grande do Sul chegou nesta quinta-feira (9) à marca de 107 pessoas mortas em decorrência das chuvas que atingem o estado, de acordo com boletim da Defesa Civil do estado.



O número de mortos pode aumentar nos próximos dias, pois há um total de 136 desaparecidos, além de 374 feridos.