Lula destaca importância das máquinas de lavar para as mulheres ao falar sobre tragédia no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 9, que máquinas de lavar são “muito importantes para as mulheres”. Em anúncio de medidas de socorro ao Rio Grande do Sul, afetado pela pior tragédia climática da história, o presidente mencionou a importância de eletrodomésticos para pessoas mais pobres que tiveram suas casas atingidas pelas enchentes.

“Muita gente acha que uma televisão é uma pequena coisa, que não tem muita importância. Mas para uma pessoa mais humilde, a televisão é um patrimônio. O fogão é um baita de um patrimônio, a geladeira, então, nem se fala. E uma máquina de lavar roupa é uma coisa muito importante para as mulheres, que estão sobrevivendo a um verdadeiro sofrimento e martírio com essa chuva”, disse.

A declaração de Lula ocorreu enquanto o presidente compartilhava uma experiência pessoal passada, de ter vivido ele próprio uma enchente em sua casa. “Deu um metro e meio (de água) na minha casa. E quando a água vai embora, a desgraça é muito feia. Vocês não têm noção do que é uma casa quando a água vai embora”, afirmou o presidente, que descreveu o cenário como “um inferno”, se referindo à quantidade de “sanguessugas”, “bactérias” e “baratas mortas” que ficam no imóvel ao passar a enxurrada.

No discurso, Lula também mencionou um cavalo que ficou preso em cima de uma casa no município de Canoas, um dos mais afetados no Estado gaúcho. O presidente comemorou o resgate do animal.

Estadão conteúdo