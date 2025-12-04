Bancos renegociam dívidas com desconto no fim do ano

GABRIELA CECCHIN

FOLHAPRESS

Alguns bancos oferecem, no fim de ano, propostas para aproveitar o valor recebido pelo 13º salário, férias e PLR (Participação nos Lucros ou Resultados) e renegociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, consignado e outros débitos com a instituição.

Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Santander e Inter oferecem propostas de até 98% de desconto e condições especiais de parcelamento para seus clientes, por exemplo.

A negociação costuma ser feita pelo próprio aplicativo dos bancos ou em agências, presencialmente. A seguir, veja as propostas que cada instituição oferece.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

A Caixa relançou a campanha Tudo em Dia 2025, que concede até 90% de desconto para a quitação de dívidas comerciais de pessoas físicas e jurídicas. Segundo o banco, 6,5 milhões de clientes são elegíveis, somando 9,5 milhões de contratos. A maior parte (85%) pode encerrar o débito com pagamento de até R$ 2.000.

A quitação retira o nome do cliente dos cadastros restritivos em até cinco dias úteis após o pagamento do boleto. A negociação pode ser feita pelos canais digitais da Caixa -site da campanha e aplicativo Cartões- que concentram cerca de 90% das propostas habilitadas.

O banco também oferece atendimento via WhatsApp (0800-1040104), Alô Caixa (4004-0104, nas capitais, e 0800-1040104, nas demais localidades) e nas agências. Lotéricas podem receber pagamentos de quitação de até R$ 5.000, mediante CPF.

Durante a campanha, o Caminhão Tudo em Dia percorre cidades do país com atendimento presencial itinerante. A rota está disponível no site da instituição.

A Caixa também mantém opções permanentes de renegociação de dívidas comerciais, com parcelamento em até 120 meses e acordos para cartões pelo app Cartões. Em habitação, há condições específicas conforme o contrato: uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para quitar até 80% de até seis prestações em atraso, incorporação de encargos e possibilidade de pausa. As tratativas podem ser feitas pelo app Habitação, pelo site e pelos canais de atendimento do banco.

BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil incorporou sua campanha de renegociação à BB Friday, iniciada em 24 de novembro, com descontos de até 94% para clientes elegíveis. A ação vale até 31 de dezembro.

O banco afirma que dívidas podem ser renegociadas a qualquer momento pelos canais digitais: aplicativo, internet banking -nos endereços bb.com.br/renegocie (pessoa física) e bb.com.br/renegociepj (pessoa jurídica)- e central telefônica (4004-0001, capitais, e 0800-7290001, demais regiões). Também há opção de contato via WhatsApp, enviando #renegocie para o número (61) 4004-0001, além da rede de agências.

ITAÚ

O time de renegociação do Itaú liberou condições especiais para os clientes no fim do ano, como melhora de taxa e prazos mais flexíveis. Ofertas de quitação têm descontos diferenciados e parcelamentos em até 72 vezes.

Clientes podem acessar suas condições especiais no aplicativo Itaú, via WhatsApp no (11) 4004-4828, no site https://renegociacao.itau.com.br/ ou em outros canais de atendimento do banco.

SANTANDER

O Santander iniciou uma campanha de negociação em novembro, segundo a empresa, “aproveitando o enredo de consumo do varejo na Black Friday”.

As condições para acordos à vista têm descontos de até 95%, e há também a possibilidade de parcelamento em até 72 vezes sem juros. O banco afirma que as melhores condições de desconto estão nos parcelamentos de até seis vezes.

Para negociar, os clientes devem acessar o Portal de Renegociação (https://www.santander.com.br/renegocie/home), a central de atendimento (4004-3535), o WhatsApp do Santander ou a agência física mais próxima.

BANCO INTER

O Banco Inter retomou o Feirão Dívida Zero, com vigência de 24 de novembro a 31 de dezembro, oferecendo descontos de até 98% e parcelamento em até 48 vezes, a depender do produto. A campanha reúne a última rodada de condições ampliadas de renegociação do ano.

As ofertas valem para dívidas de cartão de crédito (PF e PJ), cheque especial, consignado, crédito imobiliário, crediário digital, além de operações com FGI (Fundo Garantidor para Investimentos) e Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). As exigências de entrada, o percentual de abatimento e o número de parcelas variam conforme a política de cada linha.

No cartão de crédito, a negociação é feita diretamente no aplicativo, na aba “Cartões”. Cheque especial e crédito imobiliário podem ser renegociados pelos links disponibilizados pelo banco. Já consignado e crediário digital exigem atendimento pela central telefônica.

A central atende pelos números 3003-4070 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-9400007 (demais localidades.