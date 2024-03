Bancos ficarão fechados nesta Sexta-feira Santa; saiba como pagar contas

FERNANDO NARAZAKI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Os bancos ficarão fechados nesta sexta-feira (29) em virtude do feriado de Sexta-feira Santa. O anúncio foi feito pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) na terça-feira (26). As agências do INSS também não funcionarão.

A atividade bancária presencial será retomada na segunda-feira (1º), já que não há expediente aos sábados e domingos. As compensações bancárias e depósitos também não serão feitas na sexta-feira. Já o Pix funcionará normalmente.

Quem tem conta de consumo (água, energia, telefone, etc) e carnês ou boletos com vencimento entre 29 e 31 de março poderá pagar sem acréscimo de juros na segunda-feira (1º).

“Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, diz afirma Walter Faria, diretor-adjunto de serviços da Febraban.

No entanto, caso o ajuste da data não tenha sido feito no documento de arrecadação, a sugestão de Faria é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o débito em conta.

“Pode ser feito nos caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e pelo atendimento telefônico dos bancos”, diz.

Apesar das agências bancárias não terem expediente presencial, os canais eletrônicos (sites e aplicativos), assim como os caixas eletrônicos, estarão disponíveis e o cliente poderá realizar as suas transações financeiras por estes canais.

Saiba como será o funcionamento dos bancos em outros feriados.

Bancos não terão atendimento presencial:

Sexta-feira Santa: 29 de março (sexta-feira)

Dia do Trabalho: 1° de maio (quarta-feira)

Corpus Christi: 30 de maio (quinta-feira)

Proclamação da República: 15 de novembro (sexta-feira)

Dia da Consciência Negra: 20 de novembro (quarta-feira)

Natal: 25 de dezembro (quarta-feira)

Véspera de ano-novo: 31 de dezembro (terça-feira)

Quatro feriados serão no sábado ou domingo, quando já não há atendimento presencial:

Tiradentes: 21 de abril (domingo)

Independência do Brasil: 7 de setembro (sábado)

Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro (sábado)

Finados: 2 de novembro (sábado)