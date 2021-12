Baixo crescimento com juros em alta cria trajetória explosiva para dívida do Brasil, diz Campos Neto

“Por que nas simulações de curva, quando coloco crescimento mais baixo e taxa de juros mais alta, a trajetória da dívida explode”, afirmou

Larissa Garcia

Brasília, Distrito Federal

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a atual fragilidade fiscal não vem apenas de ruídos em relação ao possível desajuste das contas públicas, mas também do questionamento do mercado sobre a capacidade de crescimento estrutural do Brasil.

“A grande fragilidade fiscal do momento não está ligada aos movimentos de curto prazo de melhora [das contas públicas], mas a qual é a capacidade que o país tem de crescer”, disse em evento organizado pelo TCU (Tribunal de Contas da União) nesta terça-feira (14). “Por que nas simulações de curva, quando coloco crescimento mais baixo e taxa de juros mais alta, a trajetória da dívida explode”, afirmou.



Esse prêmio [de risco] fiscal não está 100% associado aos ruídos de curto prazo, que se criou um gasto permanente e tem que identificar a fonte, parte sim, mas a questão qual é a capacidade que o país tem de crescer. Se o país não crescer, não vou conseguir atingir a sustentabilidade fiscal”, reiterou o presidente do BC. Ele se referia ao novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. O mercado recebeu mal a manobra do governo para ampliar gastos para financiar o benefício e driblar o teto de gastos.

Segundo ele, os agentes econômicos estão prevendo crescimento mais baixo para os próximos anos. “Em relação ao nível do PIB [Produto Interno Bruto], voltamos para 2014”, destacou.

Na apresentação, Campos Neto mostrou que há movimento de alta de juros em todo o mundo. “Esse aperto monetário global tem uma implicação para o mundo emergente que é secar a liquidez ainda mais. Lembrando que o Brasil precisa desse investimento externo para gerar crescimento uma vez que a parte fiscal basicamente está exaurida”, ponderou.

Para o titular do BC, os bancos centrais tiveram dificuldade na leitura da conjuntura e por isso não conseguiram prever a alta disseminada da inflação global e esperavam que fosse temporária. Campos Neto ressaltou que o Brasil está em destaque em relação à alta dos preços, mas que os núcleos (sem os choques de alimentos, energia e combustíveis) estão dentro da média dos países emergentes.