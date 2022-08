Auxílio Taxista será pago pelo Caixa Tem; veja como sacar e o calendário

Mais de 245 mil motoristas recebem R$ 2.000 nesta terça (16)

Natalie Vanz Bettoni

Curitiba, PR

Mais de 245 mil motoristas recebem as duas primeiras parcelas do Auxílio Taxista nesta terça (16). Serão R$ 2.000 depositados em conta do Caixa Tem, aberta automaticamente em nome de profissionais indicados por municípios e Distrito Federal entre 25 de julho e 2 de agosto.

O Caixa Tem pode ser acessado por meio de aplicativo, permitindo gerar código para saque em Casas Lotéricas, Correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento, além de pagar contas, boletos e fazer compras utilizando cartão de débito virtual ou QR Code.

COMO INSTALAR O APLICATIVO CAIXA TEM?

Se for a primeira vez acessando o aplicativo Caixa Tem, é possível baixá-lo por meio de lojas de aplicativos como a Google Play Store ou a Apple Store.

Após a instalação, abra o aplicativo, clique em “Cadastre-se e abra sua conta”, ao fim da página, insira seus dados e envie os documentos solicitados.

No primeiro acesso, será enviado um código por SMS para confirmar a identificação. Informe corretamente o número do seu telefone para receber o código e depois, digite-o.

Para gerar senha será necessário seguir sete passos e fornecer informações pessoais como CPF, nome completo, número do celular, CEP, data de nascimento e email. Crie uma senha, confirme-a, marque a opção “Não sou um robô” e clique em “Cadastre-se”.

COMO ACESSAR A CONTA DO CAIXA TEM?

Após o cadastro, insira o CPF e a senha criada anteriormente para acessar a conta. Caso não se lembre da senha, clique em “Esqueci minha senha” e siga os procedimentos indicados.

Abra o aplicativo Caixa Tem, digite seu CPF e senha e clique em “Extrato”

Se você recebeu o auxílio, as parcelas aparecerão no extrato

COMO REALIZAR SAQUE NO CAIXA TEM?

Clique em “Saque sem cartão” no Caixa Tem

Na página seguinte, vá em “Gerar código para saque”

Aparecerão orientações sobre como será o saque no caixa eletrônico, embaixo, clique em “Gerar código de saque”. Digite sua senha do aplicativo

Na próxima tela, aparecerá o código, que tem validade de uma hora para ser usado no caixa eletrônico, nas lotéricas ou em um correspondente Caixa Aqui

O saque é realizado sem cartão, então clique no botão “Entra” do teclado do caixa eletrônico

Nessa tela, clique no botão “Saque Caixa Tem”. Digite o número do seu CPF e, em seguida, o código gerado no aplicativo

Escolha um valor para saque ou digite o valor no teclado numérico do caixa eletrônico

Com o código, é possível realizar saques em Casas Lotéricas, Correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento.

COMO TRANSFERIR VALORES?

Entre no aplicativo Caixa Tem e clique em “Transferir dinheiro”

Informe se a transferência será feita digitando agência e conta ou se irá para um dos seus favoritos já cadastrados para transferência

Digite agência, banco, conta, dígito e valor, informe o tipo de conta, o CPF, o nome de quem vai receber, o valor e confirme a operação. Se quiser, salve o comprovante no celular ou envie por WhatsApp

Pelo aplicativo, também é possível pagar contas, boletos e fazer compras com cartão de débito virtual e QR Code.

QUEM RECEBE O AUXÍLIO TAXISTA?

As duas parcelas pagas nesta terça (16) constituem o primeiro lote de pagamento, para motoristas elegíveis para o recebimento inscritos por municípios e Distrito Federal entre 25 de julho e 2 de agosto.

O segundo lote de pagamento, para profissionais cadastrados por municípios entre 5 e 15 de agosto, está previsto para dia 30 de agosto. A data limite de envio de cadastros é 11 de setembro.

Entre os critérios para recebimento do benefício estão estar devidamente registrado nas prefeituras até 31 de maio de 2022, ser titular de concessão, permissão, licença ou autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital ou ter autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital.

Além disso, ser maior de 18 anos em 31 de maio de 2022, ter CPF e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) regulares, não receber benefício por incapacidade permanente para o trabalho e não receber o Auxílio Caminhoneiro estão entre os requisitos.

Informações sobre a elegibilidade do taxista e possíveis pendências podem ser consultadas no Portal Emprega Brasil ou no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.