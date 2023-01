Associação de investidor diz que minoritário foi enganado em rombo de R$ 20 bi da Americanas

Todo imbróglio será rigorosamente apurado incluindo a possível responsabilidade dos controladores, atuais e anteriores.”

Joana Cunha

São Paulo, SP

Após o anúncio do rombo de R$ 20 bilhões no balanço da Americanas, nesta quarta-feira (11), a Abradin (Associação Brasileira de Investidores) diz que estuda adotar medidas junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ao Ministério Público para proteger os acionistas minoritários.



Para Aurelio Valporto, presidente da Abradin, os investidores “foram enganados”. A associação vai pedir ao regulador a apuração das responsabilidades das pessoas físicas envolvidas e eventual punição. No MP, a ideia é verificar a possibilidade de ressarcimento aos cofres da empresa, além de observar eventual ocorrência de crimes e de envolvimento de controladores, segundo ele.



“Essa notícia nos pegou de surpresa, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi a absoluta incompetência dos auditores. Este fato lesa enormemente o patrimônio dos investidores e mina a credibilidade do mercado de capitais nacional. As pessoas físicas responsáveis devem ser pedagogicamente punidas tanto no âmbito cível quanto criminal, se for o caso. A Abradin vai estudar as medidas cabíveis junto à CVM e ao Ministério Público. Deverá ser, também, rigorosamente apurada a possível responsabilidade dos controladores, atuais e anteriores”, afirma.



Junto com o anúncio do caso, o novo presidente da Americanas, Sérgio Rial, e o diretor de relações com investidores, André Covre, que assumiram recentemente, comunicaram que vão deixar a empresa. Rial segue como assessor dos acionistas de referência da Americanas, o trio de bilionários do fundo de investimentos 3G Capital-Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles.